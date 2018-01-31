Yaptıkları suçtu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, TSK'nın terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı
Harekâtı'na karşı açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB
) Türk tabiplerini temsil etmediğini belirterek, "Büyük yanlış yapmışlardır" dedi. Demircan, Pakistan Pencap Eyaleti Sağlık Hizmetleri Bakanı Khawaja Imran Nazir ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TTB yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararına ilişkin soru üzerine Demircan, Türk Tabipleri Birliği'nin Afrin operasyonu esnasında yayımladığı bildirinin bütün tabipleri ve sağlık camiasını yaraladığını ifade ederek, "Türkiye
'nin böyle büyük bir terör belasıyla kendi savunma hakkını kullandığı bir operasyonda tüm kurumların yanında destek olması gerekir. Türk Tabipleri Birliği'nin bu konuda bir şeyler ima eder gibi bir bildiri yayımlaması önce bizi yaraladı" diyerek TTB'ye tepki gösterdi. BÜYÜK YANLIŞ YAPTILAR
TTB'nin açıklamasının sağlık camiasını temsil etmediğini vurgulayan Demircan, şunları kaydetti: "Böyle bir zamanda böyle bir açıklamayı yapmanın elbette ki hukuki sorumluluğu da vardır. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu açıklamadan sonra hukuk harekete geçmiştir. Kendileri hakkında yasal işlem yapılmaktadır. TTB'nin böyle bir açıklamayı yapmaya hakkı yoktur. Büyük yanlış yapmıştır." ?TTB'LİLERE AFRİN GÖZALTISI
Afrin'deki
terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun durdurulması doğrultusunda "Hıyanet bildirisi'ne imza atan, 11 birlik üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, TBMM'yi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarından soruşturma başlatmıştı. TTB merkez konseyi üyeleri TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel
, Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz hakkında 3713 sayılı terörle mücadele kanunu gereği gözaltı kararı verildi. Dün sabah Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlattı. TTB Başkanı Tükel'in de aralarında bulunduğu 8 TTB Merkez Konseyi üyesi gözaltına alındı. YİNE CHP SAHİP ÇIKTI
CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
partisinin grup toplantısında Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) hıyanet bildirisini kürsüden okuyarak destek verdi."Doktorlara gözaltı Afrin'e gölge düşürür" diyen Kılıçdaroğlu, ÖSO'yu terör örgütü olarak tanımlayan Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz
'a da sahip çıktı. Bu arada CHP'nin doktor vekilleri Ali Şeker ve Niyazi Nefi Kara
, ortak bir açıklama yaparak "TTB başta olmak üzere 'savaşa hayır' diyen aydınlarımız yalnız değildir" dedi. Vekiller TTB'nin bildirisinde 'terör seviciliği'ne dair ya da teröristleri savunan hiçbir söylemin olmadığını ileri sürdü. TTB YÖNETİM KURULU'NA DAVA AÇTIK
Yasaların
Sağlık Bakanlığı'na TTB'yi denetleme yetkisi verdiğini hatırlatan Bakan Demircan
, "Bakanlık olarak bu sorumluluğumuzu yerine getirmek için dava açtık. Türkiye'de adının başında Türk olan, bütün tıp camiasını temsil etme iddiasında olan bir birliğin Türkiye'nin nefsi müdafaasını yaptığı operasyonda böyle davranması kabul edilebilir değildir" diye konuştu.