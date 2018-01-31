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Yunanlardan denizde tahrik! bayrağı taktılar

Bu kez de bir Yunan karakol gemisinin bayrağı takarak İzmir Karaburun yakınlarına geldiği ve burada Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait gemileri taciz etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 31.1.2018 08:37 Güncelleme Tarihi: 31.1.2018 08:38
Yunanlardan denizde tahrik! Bizans bayrağı taktılar

Bu kez de bir Yunan karakol gemisinin bayrağı takarak İzmir Karaburun yakınlarına geldiği ve burada Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait gemileri taciz etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

BİZANS BAYRAĞIYLA GELDİLER

Yunan Savunma Bakanı önceki gün Kardak kayalıklarına çelenk bırakmaya çalışmış ancak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının baskısıyla bunu gerçekleştiremeden bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ege'de gerginliği tırmandırmaya yönelik benzer bir girişimin de İzmir Karaburun açıklarına yaşandığı ortaya çıktı. Machitis isimli Yunan karakol gemisi Bizans bayrağı takarak Karaburun açıklarına geldi. Burada eğitimfaaliyeti yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı gemilere yakın geçiş yaparak programını bozma girişiminde bulunan geminin provokasyon ve tahrik girişimi Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinin soğukkanlı ve caydırıcı mukabelesiyle boşa çıktı. (Milliyet)

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Yunanlardan denizde tahrik! Bizans bayrağı taktılar
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