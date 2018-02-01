Bodrum'da FETÖ gözaltısı

Muğla'nın Bodrum ilçesine göreve gelen savaş gemisinde görev yapan bir astsubay, polis ekiplerince FETÖ terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.



Kardak Kayalıkları'nın 22'inci yıl dönümü nedeniyle Bodrum'a gelen savaş gemisinin içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddia edilen bir astsubay Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturmasında ismi gecen S.S.B. isimli astsubayın Sakarya'ya sevk edileceği öğrenildi.



Polisler gemiye ulaşmak için Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Ege Denizi açıklarında duran gemiye Sahil Güvenlik ekiplerince ulaştırılan ekip, astsubayı gemide gözaltına aldı. Gözaltına alınan astsubayın Sakarya'ya sevk edildi.

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