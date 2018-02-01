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davasında yeni gelişme

'da yapılan toplantıya ilişkin dün görülen davada tahliyesine karar verilen , cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.2.2018 14:48
Büyükada davasında yeni gelişme

'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada dün tahliye edilmesine karar verilen , savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Cumhuriyet savcısı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın, 35. 'nde dün yapılan duruşmada tahliyesine karar verilmesine itiraz etti.

Savcının itirazını değerlendiren üst mahkeme, Kılıç için tutuklama kararı çıkarttı.

Karar üzerine İstanbul 35 Ağır Ceza Mahkemesi, üst mahkemenin tutuklama kararını sanığın yüzüne okuyarak Kılıç'ın tutuklanmasına hükmetti.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık Kılıç'ın bu halinin devamına karar verilmesini talep etmişti.

Mahkeme heyeti ise ara kararında, Taner Kılıç'ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar vermişti.

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Büyükada davasında yeni gelişme
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