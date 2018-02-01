FETÖ, üzerinde en çok durduğumuz konu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Erbaş şu açıklamalarda bulundu:

Ülkemizdeki bütün Kuran mealleri Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu'nun kontrolünden geçsin istiyoruz. Yanlış tercümeler olabilir.

(Adnan Oktar'a eleştiri) Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş. Cezaevinde yatış sebeplerinden birisi de Atatürk'e hakarettir. Ama şimdi en büyük Atatürkçü olarak kendisini söylüyor. Dengesi bozulmuş. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini birtakım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?

(FETÖ raporu) Din İşleri Yüksek Kurulumuz dini görünümlü terör örgütlerinin raporları üzerinde yeni çalışmalar yapıyorlar. "Bir takım şahıslar, sahih din anlayışını aşan farklı görüşleri olan ve milletimizin içine fitne sokmaya çalışan başka gruplar olabilir mi acaba?" diye bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Çünkü tedbir almamız gerekiyor. FETÖ konusunda biraz geç kaldık, onu itiraf edelim. Ama şimdi geç kalmamak için çok gayretli çalışmalarımız var. FETÖ hizmet içi eğitimlerimizde en fazla üzerinde durduğumuz konulardan biri.

Türkiye'de yıllık 600-700 cami yapılıyor. Bundan sonra zaten ihtiyaç olmayan yerlere cami yapılması da zorlaşacak. Şehircilik Bakanlığı'nın onayı olmadan bir yerde camiye ihtiyaç yoksa yapılmayacak.

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