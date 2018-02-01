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'nün önemli bir ismi yakalandı

'de, /PDY soruşturması kapsamında örgütün kadınlardan sorumlu mahrem imamı olduğu öne sürülen Hatice Çakmak, aynı suçtan bir süre cezaevinde kalan ağabeyinin evinde yakalandı.

Giriş Tarihi: 1.2.2018 15:47 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 15:58
FETÖ'nün önemli bir ismi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, /PDY soruşturması kapsamında KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Hatice Çakmak'ın Havran'da bir evde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, bugün saat 09.00 sıralarında operasyon düzenledi. FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan Afyonkarahisar Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında 2 yıldır yakalama kararı bulunan Hatice Çakmak, aynı suçtan 11 ay cezaevinde yatıp, çıkan ağabeyi Emin Filiz'in evinde gizlenirken yakalandı.

ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Hatice Çakmak, jandarmadaki işlemlerinin ardından, Afyonkarahisar'a gönderilecek.

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FETÖ'nün önemli bir ismi yakalandı
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