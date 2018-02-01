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Furkan Vakfı'nın faaliyetleri geçici olarak men edildi

Adana merkezli 3 ilde yürütülen ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 23:52 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 02:08
Furkan Vakfı'nın faaliyetleri geçici olarak men edildi

Adana merkezli 3 ilde yürütülen ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında vakfın faaliyette bulunması geçici olarak men edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vakfın faaliyetlerinin geçici men edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de görüşleri doğrultusunda 'nın 33. ve Türk Medeni Kanunu'nun 115. maddesi gereğince, Adana ilinde bulunan 'Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı' ile tüm şube ve temsilcilikleri, İçişleri Bakanlığı'nın 31 Ocak tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir." denildi.

Adana, Elazığ ve 'de yürütülen soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da arasında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmış, vakfın genel merkezinin bulunduğu binada yapılan aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti. Vakfın yönetim kurulu toplantısının yapıldığı odaya şifreli kapıdan girilebildiği belirlenmişti.

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Furkan Vakfı'nın faaliyetleri geçici olarak men edildi
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