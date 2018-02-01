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başkanlığında yeni kararlar alındı

Toplantısı'nda, Harekatı'nda nun gücüne güç katan yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik yeni kararlar alındı. toplantısı sonrası açıklama yapıldı. Açıklamada , bedeli 9.4 milyar dolar olan 55 projenin değerlendirildiği kaydedildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2018 21:52 Güncelleme Tarihi: 1.2.2018 02:08
Savunma Sanayii İcra Komitesi başkanlığında yeni kararlar alındı

Cumhurbaşkanlığından, Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, Komitenin, gerçekleştirilen yasal düzenleme sonrasında ilk defa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, Harekatı'nda muzun ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır. Toplam 9,4 milyar dolar bedeli olan 55 projenin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayini geliştirme, güçlendirme ve destekleme amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri de gözden geçirilmiştir."

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Savunma Sanayii İcra Komitesi başkanlığında yeni kararlar alındı
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