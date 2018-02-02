Erdoğan'dan eski mesai arkadaşına son görev

Albayrak için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Albayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan'ın dünürü Özdemir Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Albayrak'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

ERDOĞAN KARACAAHMET MEZARLIĞI'NDAKİ DEFİN TÖRENİNE DE KATILDI!

Albayrak için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Albayrak'ın naaşı daha sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilmek üzere cenaze aracına taşındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Albayrak'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki defnine de katıldı. Erdoğan, burada Kur'an-ı Kerim okudu.

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