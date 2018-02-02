Diyanet İşleri 2018 Hac kura çekiliş sonuçları sorgulama! - Hac kura sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hac kura çekilişi geride kaldı. 1 Şubat 2018 Perşembe günü yapılan çekilişin ardından 2 milyon aday hac kura sonuçları bekliyordu. Hac kura çekiliş sonuçları dün akşam saatlerinde Diyanet'in resmi internet sitesinden erişime açıldı. Hac.diyanet.gov.tr adresinden 2018 hac kura çekiliş sonuçları sorgulamak için doğru yerdesiniz.

HAC KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 2018 NASIL ÖĞRENİLİR?

Bu yıl kutsal topraklara gidebilmek için başvuru yapan hacı adayları doğru yerdeler. Dün sabah saatlerinde başlayan ve akşama kadar süren çekilişin ardından ha kura sonuçları erişime açıldı. Hac kura sonucunu öğrenmek için;

Hac.diyanet.gov.tr adresine gidin,

Karşınıza gelen ekrandan TC kimlik numaranızı yazarak kura sonucunu görebilirsiniz.

ANKARA'DAN ÇIKAN BAZI İSİMLER ŞÖYLE;

HAC GİDİŞ VE DÖNÜŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Gidiş ve dönüş tarihleri Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018'de başlayacak, 15 Ağustos 2018'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 25 Ağustos 2018'de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

HAC KAYIT TARİHLERİ 2018

Hac kesin kayıtları, 5-16 Şubat'ta, her ilde ve her bir hac konaklama türünde yapılacak. Belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat-2 Mart'ta dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. İlk hac kafilesinin 17 Temmuz'da, son hac kafilesinin 15 Ağustos'ta gideceği kutsal topraklardan dönüşler, 25 Ağustos-20 Eylül'de gerçekleşecek.

HACCA GİTMEK İÇİN KAÇ KİŞİ BAŞVURU YAPTI?

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılacak. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması için eğitim ve seminerler düzenleyecek

HAC KURALARI İLE İLGİLİ DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kura çekiminde yaptığı konuşmada, "Hac ibadetinin yapılacağı alan sınırlı olduğundan en fazla 2 milyon kişi hac ibadetini yapabilmektedir bir yılda. Bu sayı aşıldığı zaman facialara neden olmaktadır. Bunun için zorunlu olarak ülkelere kota ve kontenjan uygulanmaktadır. Ülkemizde şu ana kadar 2 milyon 120 bin 967 kardeşimiz bu ibadeti yapabilmek için müracaat etmiş bulunmaktadır. Yani Suudi Arabistan sadece Türkiye'den hacı kabul etse bizim hacı adaylarımız bile fazla geliyor yani. Bizim bu yıl ki kontenjanımız ise, 80 bindir. Sınırlama olmadı baştan bu kontenjanı aldık. Bir miktar daha kontenjan alabilirsek kar sayacağız. Kurada ismi çıkmayanlar umutlarını, kaybetmeden yeni yılda kurayı bekleyeceklelerdir. Kurada ismi çıkmayanlar, karamsarlığa düşmesin, isyan veya aşırı tepki müslümana hiç yakışmaz" diye konuştu.