Niye yerine beni geçirdin?

Özel Harekât polisi Abdusettar Yaşar, kendisi için "Benim şüphelerim olduğu bir tip, düşünce olarak DEAŞ'a yakın" şeklinde iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Yardımcısı Öztürk Yılmaz'a tepki gösterdi. SABAH'a konuşan Yaşar, "Madem benden şüphelendin, beni neden başkonsolos yerine koydun. Madem güvensiz biriyim, İngilizce konuşan birini koysaydın ya da birçok Türkmen DEAŞ'lı vardı, bire bir Türkmen DEAŞ'lılarla sen görüşseydin" dedi. Yılmaz'ın "Beni korumakla görevli Özel Harekâtçı DEAŞ'ın arkasında namaza durdu" iddiasını da yalanlayan Yaşar, "Sen her namaz kılanı DEAŞ'çı mı sandın? Ayrıca benim orada namaz kılmadığımı da biliyorsun? Hiçbir DEAŞ'lı bulunduğumuz yere gelip de arkadaşlarımıza 'Bırakın imamlık yapalım' demedi. DEAŞ'lılarla yan yana namaz bile kılınmadı" diye konuştu. Yaşar, Yılmaz'ın "Musul baskınında bir anda 'Arapça biliyorum' diyerek ortaya çıkıyor. DEAŞ'ın belgelerini bana imzalatmak istiyor, ben reddediyorum" ifadesinin de gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "O imzalanmasını istediğim mektup, DEAŞ'ı tanıma mektubu değildi. Öztürk Yılmaz, o mektubu eline almaya bile korktu. Eline almaya korktuğu mektubu nasıl yırtacak? Söz konusu mektup ülkemize kendi elimle yazdığım mektuptu" ifadesini kullandı.

YILMAZ'IN TEZGÂHI OLMASIN

?Kendilerinin (Özel Harekât polisleri ve amirleri) ve Musul Valisi'nin 11 Haziran 2014'te yaşanan baskın öncesinde konsolosluğun tahliye edilmesi için tavsiyelerde bulunduklarını anlatan Yaşar, "Hepimiz konsolosluğun tahliye edilmesini isterken Yılmaz, yaptığı telefon görüşmesinin ardından 'Hayır burada kalıyoruz' dedi. Tüm emir ve komuta kendisinde olduğu halde tüm Türkiye'yi 101 gün kahreden Öztürk Yılmaz'dır. Bizim tezgah kurduğumuzu iddia ediyor, o tezgahı Öztürk Yılmaz kurmuş olmasın?" diye sordu.