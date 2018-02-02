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Sınırı geçmeye çalışan 9 şüphelisi yakalandı

Edirne'den, yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçme girişiminde bulunan 9 Fetullahçı Terör Örgütü () üyesi şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 15:48
Sınırı geçmeye çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbaratları doğrultusunda takipteki 2 otomobili Havsa ilçesinde durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücülerin kullandığı iki araç bir süre kovalamaca ardından Osmanlı köyünde durduruldu.

Göçmen kaçakçılığı suçundan kayıtları bulunan M.T ile N.G'nin kullandığı otomobilde, kılavuzluk yaptığı değerlendirilen 1 kişi, görevlerinden ihraç edilmiş ebe, öğretmen ve astsubay 9 şüphelisi ile 4 çocuk bulundu.

Araç sürücüleri, kılavuz olduğu değerlendirilen kişi ile FETÖ şüphelisi toplam 12 kişi gözaltına alındı. 4 çocuk ise şüphelilerin yakınlarına teslim edildi.

Jandarma ekiplerince, FETÖ şüphelilerinin sınırdan yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeyi planlandığının değerlendirildiği öğrenildi.

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Sınırı geçmeye ��alışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
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