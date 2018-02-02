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Son dakika: 'dan skandal karar

'da mahkeme, geçen yıl kasım ayında yakalanan ve tutuklu yargılanan terör örgütü DHKP-C üyesi Mehmet Doğan hakkında Türkiye'nin iade talebini kabul etmedi.

Giriş Tarihi: 2.2.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 15:45
Son dakika: Yunanistan'dan skandal karar

Atina İstinaf Mahkemesi hakimleri, DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret kararı verdi.

Savcı Efstathia Kapagianni, Fransa tarafından daha önce sanığa iltica hakkı verildiğini anımsatarak, Türkiye'ye iadesinin reddini talep etti.

Kapagianni, sanığın Türkiye'ye iadesi durumunda can güvenliğinin tehlikede olabileceğini savundu. Mahkeme, savcının mütalaası yönünde karar vererek, iade talebini kabul etmedi.

Yunanistan'dan skandal karar

İADESİ TALEP EDİLENLER:

Öte yandan diğer örgüt üyesi Şadi Naci Özpolat hakkındaki davanın duruşması 6 Şubat'ta görülecek. Türkiye, Özpolat ve diğer örgüt üyesi Hazal Seçer'in de iadesini talep ediyor.

Geçen yıl kasım ayı sonunda Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C üyesi, "patlayıcı madde ve silah bulundurmak", "terör örgütü üyesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.

Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik belgeleri de ele geçirilmişti.

Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin 'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor.

Yunan basını, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular olduğunu iddia etmişti.


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Son dakika: Yunanistan'dan skandal karar
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