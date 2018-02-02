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, nda ele geçirilen silahları paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (), kapsamında terör örgütünden ele geçirilen silahları paylaştı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 08:17 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 09:36
TSK, Zeytin Dalı Harekatında ele geçirilen silahları paylaştı

'dan yapılan açıklamada, 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde kapsamında /KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait ele geçirilen muhtelif tipte silah ve mühimmatın listesi şöyle açıklandı:

" 1 adet SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 2 adet Bixi makineli tüfek, 2 adet RPG 7 Roketatar, 4 adet RPG 7 Roketatar mühimmatı, 1 adet Keskin nişancı tüfeği, 3 adet Tabanca, 1 adet Anti tank mayını, 2 adet El bombası

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda ele geçirilen silahların görüntülerini paylaştı

3 adet Dürbün, 2 adet El telsizi,15 adet Şarjör, Çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı."

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Zeytin Dalı Harekatı'nın 'gözü' kapılarını açtı

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TSK, Zeytin Dalı Harekatında ele geçirilen silahları paylaştı
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