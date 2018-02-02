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Son dakika: Türk Bayrağı Darmık Dağı'nda

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü /'dan arındırılan Darmık Dağı'na komandolarca Türk bayrağı asıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2018 16:17 Güncelleme Tarihi: 2.2.2018 17:52
Son dakika: Türk Bayrağı Darmık Dağı'nda

Afrin'in kuzeybatısında stratejik öneme sahip Darmık Dağı'ndan harekatın başladığı 20 Ocak'tan bu yana terör örgütü / mensuplarınca 'e roket saldırıları düzenleniyordu. Hava ve karadan ateş altına alınan bölgeye giren komandolar, dağı terör örgütünden temizledi.

Harekata katılan 57. Komando Taburu'ndan bir asker tarafından kayda alınan görüntülerde, dağın zirvesine çıkan başka bir askerin "Türk milletine armağandır." diyerek elindeki Türk bayrağını diktiği görülüyor.

Kayıtta, görüntüyü çeken kişinin "Darmık Dağı alındı, Karşımız Kilis'in sınırından başlayarak Türk toprakları." ifadesini kullandığı duyuluyor.

Görüntünün son bölümünde ise ele geçirilen zirvede bekleyen komandolar yer alıyor.

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Son dakika: Türk Bayrağı Darmık Dağı'nda
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