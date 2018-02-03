Hatay Reyhanlı'da roketli terör saldırısında yatağında uyurken şehit düşen Fatma Avlar'ın (17) ailesi ve yakınları, şehidi dualarla anıyor. Ailesi, akrabaları ve dostları, dün güneş doğmadan Avlar'ın Reyhanlı Asri Mezarlığı'ndaki kabri başına geldi. Avlar'ın sınıf arkadaşları "3 yıldır hiç ayrılmadık. O bizim kardeşimizdi. Artık biz de şehit kardeşiyiz" dedi.

Sınıf arkadaşı Elanur Sürücü (17): Üç seneden beri hiç kimse bizi ayıramadı. Bir gün bile tartışmadık. Kavga etmedik. O kadar da vicdanlı bir kızdı ki; hiç kimseye kötü bir söz söylemezdi. Mezarının üstüne o sevdiğin çikolatayı bıraktık.

Mahalle arkadaşı Nida Kaplan (17): O bizim kardeşimizdi. Artık meleğimiz. Hepimizin meleği oldun. Mekanın cennet olsun inşallah güzel kardeşim.

Okul arkadaşı Hatice Nur Altınorak (17): Onunla gurur duyuyoruz."Şehit kardeşi" olarak sayıyoruz kendimizi.

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