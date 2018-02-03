Darbe girişiminde 21 haine müebbet

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 27 sanık hakkında açılan davada karar çıktı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu'ndaki mahkeme salonunda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, sanıklara son sözünü sordu. Duruşmaya verilen aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ahmet Balaban, Halit Kabil, Ümüt Arif Bağ, Dursun Varlı, Mehmet Sağlam, Murat Güler, Hüseyin Çakıroğlu, Burak Erhan, İzzet Henek, Fatih Ceylan, Harun Yıldız, Ramazan Gürkaynak, Fikret Girgin ve Özalp Yeşil'e "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet verdi. Türkay Bilge, Soner Erol, Umut Taşçı, Süleyman Ektaş, Veli Tüven, Murat Yeşilyurt ve Emre Demir'i de aynı suçtan müebbet hapse mahkûm etti. Ahmet Balaban, Halit Kabil, Ümüt Arif Bağ, Dursun Varlı, Mehmet Sağlam, Murat Güler, Hüseyin Çakıroğlu, Burak Erhan, İzzet Henek, Fatih Ceylan ve Ramazan Gürkaynak'a "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 12 yıl, Emre Demir'e ise 10 yıl hapis cezası verildi. Mustafa Güngör'e ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet veren mahkeme cezayı 12 yıl 6 aya indirdi. Savcının beraat talep ettiği 5 tutuksuz sanığın, el konulan dijital materyal incelemeleri sürdüğü gerekçesiyle dosyaları ayrıldı.

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