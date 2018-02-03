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Hırsız diye yakaladıkları kişi, şüphelisi çıktı

'nın Tavşanlı ilçesinde, bir kargo şubesinde, kendisine gönderilen paketi sahte kimlikle almaya çalıştığı fark edilince kaçan K.A., kendisini hırsız sanan vatandaşlar tarafından yakalandı. Polise teslim edilen K.A.'nın, /'nin öğrenci yurdunda müdürlük yaptığı ve arandığı ortaya çıktı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 17:33 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 17:46
Hırsız diye yakaladıkları kişi, FETÖ şüphelisi çıktı

Olay, Yeni Mahalle'deki bir kargo şirketinde meydana geldi. Kendisine gönderilen bir paketi almak isteyen K.A.'nın sahte kimlik kullandığını fark eden kargo görevlileri, paketi teslim etmedi. K.A. bunun üzerine kargo şubesinden çıkıp, kaçmaya başladı. Kargo görevlilerinin arkasından koştuğu K.A.'yı kahvede oturan ilçe sakinleri de hırsız sanıp, kovalamaya başladı. Vatandaşların yakaladığı K.A., yoldan geçen bir jandarma erine teslim edildi. Jandarma eri de vatandaşlarla birlikte K.A.'yı yakındaki polis merkezine götürdü.

Şikâyet üzerine gözaltına alınan K.A.'nın, /'nin gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, hakkında Sulh Ceza Hâkimliği tarafından yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Şüphelinin üzerinden de sahte kimlik çıktı. Daha önce FETÖ'nün kapatılan öğrenci yurdunda müdürlük yaptığı bildirilen K.A., Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

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Hırsız diye yakaladıkları kişi, FETÖ şüphelisi çıktı
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