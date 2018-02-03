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bölgesine hava harekatı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi. Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen terör örgütü mensupları tam isabetle vuruldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.2.2018 19:07
Şeyh Horoz bölgesine hava harekatı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtaları ile saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen //PYD-YPG ve terör örgütü mensuplarına yönelik bugün saat 17.52'de hava harekatı düzenlendiği bildirildi.

Hava harekatında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi. Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

TERÖRİSTLERİN TANKA SALDIRDIĞI NOKTA

Şeyh Horoz bölgesinde akşam saatlerinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda bir tank isabet almış, tank civarında bulunan bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı.

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Şeyh Horoz bölgesine hava harekatı
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