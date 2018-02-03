Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Afrin'de 5 askerimiz şehit oldu

Son dakika: 'de 5 askerimiz şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığınca bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi

Giriş Tarihi: 3.2.2018 20:13 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 20:36
Son dakika: Afrin'de 5 askerimiz şehit oldu

Genelkurmay Başkanlığınca Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 'in kuzeydoğusundaki bölgesinde //PYD-YPG ve terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğu bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, bugün Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Ayrıntılar Geliyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Afrin'de 5 askerimiz şehit oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN