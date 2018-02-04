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Son dakika: Bekir 'dan flaş Afrin açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir , Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 4.2.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 4.2.2018 11:29
Son dakika: Bekir Bozdağ'dan flaş Afrin açıklaması

Yardımcısı Bekir , Afrin Harekatı'na ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Afrin Harekatı'nda şu ana kadar 932 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bozdağ ayrıca, "YPG üniformalı ABD askeri de olsa hedeftir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Eğer Münbiç'ten bunlar çıkmazsa Münbiç'e gireriz, Fırat'ın doğusuna gireriz." dedi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 932’ye çıktı

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Son dakika: Bekir Bozdağ'dan flaş Afrin açıklaması
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