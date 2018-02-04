Mehmetçiğe 7’den 70’e destek

TSK
'nın Afrin bölgesinde teröristlere karşı yürüttüğü operasyon sürerken, vatandaşların Mehmetçiğe olan desteği de sürüyor. KARABÜK
: Safranbolu'da üretilen ve 'Safranbolu Kıtırı' olarak bilinen peksimetler "Zeytin Dalı
" harekâtında görev alan Mehmetçiğe gönderildi. Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezinde hazırlanan 2 bin 200 paket kıtır sınır birliğine ulaştırılmak üzere Kilis'e gönderildi. Antalya:
Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde ABD'li albayı esir alıp, adeta çuval operasyonunun rövanşını alan emekli Albay Aziz Ergen, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Ergen "Operasyon çok önemli, tüm toplum tarafından desteklenmeli. Kurtuluş Savaşı gibi o ruh içinde hareket etmeliyiz" dedi. ANKARA:
Çubuk ilçesinde Terör Mağdurları Derneği ve Çubuk Belediyesi öncülüğünde toplanan 2 ton Çubuk turşusu, ev yemeği, yün atkı, çorap, bere gibi ürünlerin yüklü olduğu kamyon dualarla birlikte Afrin'de bulunan Türk askerlerine gönderildi. KARS:
'Afrin'e Destek Platformu' üyeleri önce Zeytin Dalı Harekatı'na destek amaçlı gönüllü askerlik başvurusunda bulundu, daha sonra kan verdi. A.KARAHİSAR:
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri, askerler için 5 bin mektup yazdı. Öğrenciler mektupları 10 bin lokumla birlikte sınırı geçerek Mehmetçiğe kendileri götürdü. BARTIN:
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Göçgün köyünün en yüksek tepesindeki 21 metre yüksekliğindeki direğe 24 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağı asıldı. Ali FAİK ATAY - Talat ÖZTUZSUZ - Levent SÖKMEN /
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