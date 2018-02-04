Şehit babaları El Bab’da

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekâtı sırasında 21 Aralık 2016'da el Bab'da teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan bordo bereli Astsubay Kıdemli Çavuş Furkan Yavaş ile Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak'ın babası, oğullarının şehit olduğu yere gitti. İki şehit babası duygusal anlar yaşadı.

16 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

TSK'nın Suriye'deki El Bab kentine yönelik operasyonu sırasında 21 Aralık 2016'da DEAŞ'lı teröristlerin düzenlediği intihar saldırısında 16 asker şehit oldu. Şehitlerden Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan astsubay kıdemli çavuşlar Furkan Yavaş ile Okan Altıparmak'ın cesetlerinin belirlenmesi için ailelerinden DNA örnekleri alınmıştı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADILAR

24 yaşındaki Okan Altıparmak memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesinde, şehit Furkan Yavaş'ın (30) cenazesi ise İzmir'de toprağa verilmişti. Furkan Yavaş'ın cenaze töreninde şehidin babası emekli özel harekât polisi Süleyman Sırrı Yavaş, annesi Zeynep Yavaş ve şehit ağabeyinin bordo beresini takıp üniformasını giyen kız kardeşi Nisa Garipoğlu el ele tutuşarak birbirlerine destek olmuşlardı. Operasyonlarda omuz omuza mücadele veren ve şehit olurken de ayrılmayan iki şehidin babaları Süleyman Sırrı Yavaş ile Yaşar Altıparmak, El Bab'a giderek, oğullarının şehit düştüğü yeri ziyaret etti. Duygusal anlar yaşayan şehit babaları, oğulları ve şehit olan arkadaşları için dua okudular. Şehit Furkan Yavaş'ın babası Süleyman Sırrı Yavaş, El Bab'da oğlunun adının verildiği caddede bulunan tabelanın tozunu mendili ile sildi. Şehit babalarının ziyarette çekilen fotoğrafları şehit yakınlarının sosyal medyadaki hesaplarında paylaşıldı. Fotoğrafların altında ise şu satırlar yer aldı: "El Bab'da yıldız olan canlarımızın babası Süleyman ve Yaşar babamız evlatlarının şehit düştüğü noktaya gittiler. Bir kere daha gözlerimiz doldu. Binlerce kere rahmet diliyoruz."