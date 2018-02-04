Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na taşınan şehidin cenazesi, başta ailesi ve yakınları olmak üzere, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar tarafından karşılandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu. Bu sırada şehidin ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Süleyman Hilmi Yılmaz'ı Tuğgeneral Bozdemir teskin etti. Bozdemir, baba Yılmaz'a sarıldı.

Vali Günaydın da aile yakınlarını teselli etti.

Şehit Yılmaz'ın naaşı merkeze bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki babaevine götürülüp helallik alınmasının ardından Isparta Valiliği önünde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

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Şehitlerimiz son yolculuğuna uğurlanıyor

PİYADE SÖZLEŞMELİ ER MUHAMMED OSMAN AKAGÜNDÜZ - NİĞDE

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Güven Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz (21), baba evinde helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere Niğde'ye gönderildi. 1 Şubat'ta Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyadeli Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, dün şehit oldu. Bekar olan şehidin cenazesi gece saatlerinde uçakla Adana'ya getirilerek, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi daha sonra Pınar Mahallesi'ndeki baba eve evine getirildi. Bu sırada şehit babası Aziz Akagündüz ve yakınları gözyaşı döktü. Türk bayraklarıyla donatılan sokak içerisinde dualar okundu. Bu sırada şehidin bir yakını olan kadın, cenaze aracına asker selamı verdi. Şehit cenazesi, helallik alınmasını ardından defnedilmek üzere konvoy eşliğinde Niğde'nin Çamardı İlçesi'ne bağlı Beyaz Kışlakçı Mahallesi'ne götürüldü.

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9 kahraman şehidimiz... Bu vatan sizlere minnettar!

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ FEVZİ GÜRSU ELAZIĞ



SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG'lilere yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, dün çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu'nun (28) cenazesi, uçakla memleketi Elazığ'a getirildi. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, protokol üyeleri ve şehidin yakınlarının havalimanında karşıladığı cenaze, yapılacak resmi törenin ardından toprağa verilecek.

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TANKÇI ÜSTEĞMEN MUHAMMED CİHANGİR İZMİR

Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesi'nde gerçekleşen saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan beş askerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'deki baba ocağına acı haber verildi.



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesi'nde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda TSK'ya ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan beş asker şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'in Buca İlçesi'nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şahadet haberini aileye askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verdi. Şehit Üsteğmen Çubukçu'nun evine akın eden yakınları büyük üzüntü yaşarken, bir kardeşi daha bulunurken şehidin bekar olduğu belirtildi.Abisinin Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını kendilerinden gizlediğini söyleyen şehidin kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan Şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı'nın duvarlarına da Türk Bayrakları asıldı.