Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > AK Partili Orhan Miroğlu oğlu için kan arıyor

AK Partili Orhan Miroğlu oğlu için kan arıyor

’nun engelli oğlu Zerdeşt, perşembe akşamı a alındı. Miroğlu bu sabah sosyal medya hesabından oğlu için kana ihtiyaç olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 13:06 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 13:12
AK Partili Orhan Miroğlu oğlu için kan arıyor

'nun engelli oğlu Zerdeşt için kan arıyor. Üç gün önce "Sevgili Zerdeşt cuma sabahı tedavi gördüğü hastanede derin bir uykuya daldı.O sabahtan bu yana uyanmasını ve hayata yeniden merhaba demesini bekliyoruz. Biliyorum ki, Zerdeşt'i tanıyıp seven, hatta tanımadan seven herkes, Zerdeşt'in.." diyerek oğlunun a alındığını duyurmuştu. Bu sabah da 3.5 aydır hastanede tedavi görüyoren oğluna kan ihtiyacı olduğunu duyurdu.

"KANA İHTİYACIMIZ VAR"

Orhan Miroğlu, şunları yazdı: "Oğlum Zerdeşt için 0- kana ihtiyacımız var. Aşağıdaki kan merkezlerinden Zerdeşt adına kan verdikten sonra, yine numarası bulunan Kan merkezi sorumlusu 'i arayarak, gerekli kana ulaşmamızı sağlayabilirsiniz.Zerdeşt'e kan vermek isteyenler Ankara, Yozgat, Kırıkkale, ve 'daki Kızılay kan merkezlerine gidip, bağışta bulunabilir. "

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili Orhan Miroğlu oğlu için kan arıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN