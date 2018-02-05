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kurultayında çok sayıda kişi zehirlendi

Kurultayı’na katılan bazı vatandaşların, kurultayda dağıtılan döner ekmekli kumanyalardan zehirlendiği öğrenildi.

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2018 21:18 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 01:56
CHP kurultayında çok sayıda kişi zehirlendi

'nin 36.Olağan Kurultayı'nda dağıtılan döner kumanyalarından yiyen partililerin gıda si sebebiyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. CHP üyeleri kurultayda kumanya çadırı kuran ve partililere ikramlarda bulunan belediyeler arasında 'daki 'nin de olduğunu iddia etti. Zehirlenen CHP üyeleri başkentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden kurultayın ikinci gününde, bazı partililer kustu ve mide bulantısı yaşadı. Rahatsızlananlar sedyelerle dışarıdaki
ambulanslarına taşındı.

112 Acil Servis ekipleri söz konusu şikayetlerle 100'den fazla kişiye müdahale ettiklerini belirttiler. Durumu ciddi olanlar başta Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere çeşitli hastanelere kaldırıldı.

içinde et bulunan kumanyalardan kaynaklandığı tahmin edilirken, Kurultayın Divan Başkanlığınca yapılan anonsta rahatsızlananların salonun dışındaki ambulanslara gitmeleri istendi.

Bu arada, söz konusu kumanyaların 2 bin kişiye dağıtıldığı öğrenildi.

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CHP kurultayında çok sayıda kişi zehirlendi
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