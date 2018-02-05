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'nin 'Terör sevicileri' PM'de yerini aldı

'nin 36'ncı Olağan Kurultayı, 2'nci günün sonunda çalışmalarını tamamlarken Parti Meclisi'ne (PM) seçilen isimler dikkat çekti. Terör örgütü PKK/PYD'yi savunan ve ÖSO'ya terörist diyen isimlerin PM'de yer alması büyük bir skandal olarak yorumlandı.

Giriş Tarihi: 5.2.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 5.2.2018 13:39
CHP'nin 'Terör sevicileri' PM'de yerini aldı

'nin 36'ncı Olağan Kurultayı 2'nci gününde 21 saatlik mesainin ardından çalışmalarını tamamladı. Cinsiyet ve kadın kotası uygulanmamış haliyle PM'nin resmi olmayan ilk 52 ismi belirlenirken, listeye giren bazı isimler gündeme damga vurdu. Akşam'ın haberine göre; PM listesinde, yaptıkları açıklamalarla teröristleri savunduğunu açık açık belli eden, Rezidans skandalının mimarı Gamze Akkuş İlgezdi, YPG'yi öven Selin Sayek Böke, ÖSO'ya terörist diyen Öztürk Yılmaz göze ilk çarpan isimler oldu.

CUMHURBAŞKANI HAKLI ÇIKTI

Dün Vatikan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP kurultayıyla ilgili olarak, "Terör örgütü PYD/PKK'nın yaklaşımı ne ise CHP'nin yaklaşımı odur" demişti. PM listesinin açıklanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha haklı olduğunu ortaya koydu.

CHP'nin 'Terör sevicileri' PM'de yerini aldı

CHP-PKK/PYD İTTİFAKI

Türk askerini şehit eden terör örgütü PYD/PKK'ya "terörist" diyemeyen CHP, 36'ncı Olağan Kurultayı'nda açıklanan isimlerle birlikte terör örgütü PKK/PYD ile işbirliğini gözler önüne sermiş oldu.

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CHP'nin 'Terör sevicileri' PM'de yerini aldı
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