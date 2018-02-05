Karakola roketli saldırı: 2 şehit

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Erol Çavuş Sınır Karakolu'na roketle düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşı yaralanmıştır" denildi. Şehitlerden Piyade Komando Uzman Çavuş
Bekir Evren'in (24) Osmaniye
'deki ailesine acı haber verildi. Şehidin 1 yıllık evli olduğu öğrenildi. Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın (25), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yakınları da aldıkları acı haberle yasa boğuldu.