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Karakola roketli saldırı: 2 şehit

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2018
Karakola roketli saldırı: 2 şehit
Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Erol Çavuş Sınır Karakolu'na roketle düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşı yaralanmıştır" denildi. Şehitlerden Piyade Komando Bekir Evren'in (24) 'deki ailesine acı haber verildi. Şehidin 1 yıllık evli olduğu öğrenildi. Piyade Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın (25), Hatay'ın İskenderun ilçesindeki yakınları da aldıkları acı haberle yasa boğuldu.
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Karakola roketli saldırı: 2 şehit
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