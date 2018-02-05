Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Afrin'de 8 askerin şehit düştüğü bölgeler aralıksız olarak ateş altına alındı. Terör örgütü hedefleri hem havadan hem de karadan vuruldu. Gece boyunca süren operasyonlar kapsamında teröristlerin tanka hain saldırıyı düzenleyerek 5 askerimizi şehit ettiği Afrin'in kuzeyindeki Huruz Dağı da terör örgütünden temizlendi.
Huruz Dağı'nın alınmasıyla Bülbül belde merkezi de güvence altına alınmış oldu. 32 NOKTA TEMİZLENDİ
Harekât kapsamında Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Hac Bilal köyü de PYD
/PKK
'dan kurtarıldı. Hac Bilal, Şeyh Hadid belde merkezine açılan otoyollara hâkim bir konumda bulunuyor. Hatay'ın Reyhan ve Kırıkhan ilçelerinin karşısında bulunan terör mevzileri ATAK helikopterleri ile de ateş altına alındı.
Sınırda konuşlu Fırtına obüsleri de Kilis-Hatay hudut hattındaki Darmık Dağı bölgesinde tespit edilen PYD/ PKK'ya ait hedefleri, yoğun olarak ateş altına aldı. TSK
ve operasyonlara destek veren ÖSO
güçleri, harekâtın başından bu yana PYD/ PKK işgalindeki 1'i belde merkezi, 21'i köy, biri köy altı yerleşim ve 9'u stratejik dağ veya tepe olmak üzere 32 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan son açıklama ise "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terör örgütlerine ait 5 hedef imha edilmiş, 38 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, "Türk Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtıyla PKK/KCK/ PYD-YPG ve DEAŞ
terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 5 hedef imha edilirken, harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935 oldu" ifadelerine de yer verildi. REYHANLI VE KİLİS'TE OKULLAR TATİL
Öte yandan Kilis'te ve Hatay'ın Reyhanlı, Hassa, Kırıkhan, Kumlu ilçelerinde güvenlik gerekçesiyle eğitim-öğretime 12 Şubat pazartesi günü başlanacağı duyuruldu. Öte yandan PKK/ PYD'nin saldırıları nedeniyle Süriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde de okulların yarıyıl tatilinin bir yıl süreyle uzatıldığı belirtildi.