Zeytin Dalı Harekatı'nda, tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 5 asker ile Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Erol Çavuş Sınır Karakolu'na düzenlenen roketli saldırıda şehit olan 2 asker son yolculuklarına uğurlandı.

Şanlıurfa: Afrin şehitlerinden Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Ulu Cami'deki törene ağabeyinin kamuflajını giyerek katılan şehidin kız kardeşi Ayşe Ceren Çubukçu, tabutun önünde asker selamı vererek, "Kimse ağlamasın. Bize ağlamak yakışmaz. Şerefsizleri sevindirmeyelim" dedi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katıldığı törende, şehidin annesi Yasemin ve babası Mehmet Çubukçu tabuta sarılarak oğullarına veda etti. Törenin ardından şehit teğmen, kadınların zılgıtları ve erkeklerin "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun: Uzman Çavuş Ufuk Aktağ, Ordu-Giresun Havalimanı'nda babası Mehmet, annesi Tülay, eşi Nuray Aktağ ve yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Acılı baba, "Bana izin verin oğlumun intikamını almak için Afrin'e gideyim. Gerekirse ben de şehit olayım ama bana izin verin oğlumun intikamını alayım" diye gözyaşı dökerken, anne Tülay Aktağ, "Benim servi boylu yavrum, vatan millet için göğsünü gere gere gitti" diye ağıt yaktı. Henüz 2 yaşında olan ve askeri kamuflajla havalimanına getirilen Muhammed Enes ise şehit babasını her şeyden habersiz elindeki oyuncak polis arabasıyla oynayarak karşıladı. Şehit Aktağ, ikindi namazını müteakip düzenlenen törenle, Şebinkarahisar ilçesinde toprağa verildi.

AFRİN ŞEHİDİ UZMAN ÇAVUŞ AKTAĞ'IN CENAZESİ GİRESUN'DA



"DİMDİK AYAKTAYIZ"

Konya: Sözleşmeli Er Nurullah Seçen Konya'nın Ereğli ilçesinde 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cinler Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek "helallik" istendi. Şehit Seçen'in cenazesi daha sonra silah arkadaşlarının omzunda Ulu Cami'ye getirildi. Şehidin yakınları, tabutun başında uzun süre gözyaşı döktü. Oğlunun kamuflaj ve beresini giyen baba Sedat Seçen, tabutun başındaki fotoğrafına sarılıp öptükten sonra "Oğlum bize, 'şehit olursam sakın ağlamayın' derdi. Vasiyetini tutuyorum. Dimdik ayaktayım yavrum, ağlamayacağım. Vatan ve ordumuz sağ olsun" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un da katıldığı cenaze töreni sonrası şehidin cenazesi Meydanbaşı Mezarlığına defnedildi.



KÜRTÇE AĞITLA UĞURLANDI

Muş: Şehit Uzman Onbaşı Fırat Karaca (28), askeri uçakla getirildiği memleketi Muş'ta akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca tarafından karşılandı. 3 çocuğunun en küçüğü ve bekar olan oğlunun tabutunu gören anne, fenalık geçirdi. Baba evinde helallik alındığı sırada ise yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Salih- Muhlise Çağlayan Camii'nde düzenlenen tören sonrası Karaca, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.



ÜNİFORMASIYLA KARŞILADI

Çorum: Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül, uçakla getirildiği Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda anne Zeynep, baba Mustafa Akgül ve yakınları tarafından karşılandı. Şehidin Çorum'daki cenaze töreninde nişanlısı Esma Dursun üniformayla asker selamı verdi. Şehit Akgül Çorum'un Alaca ilçesinde toprağa verildi.



'DAMATLIK ALDIM OĞLUMA'

Hatay: PKK/YPG'nin Hatay Hassa'da Erol Çavuş Sınır Karakolu'na düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Selim Vurdal'ın (25) İskenderun'daki annesi Nuran Vurdal, bekar oğlunun cenazesini damatlıkla karşıladı. Şehit annesi, "Anan kurban olsun yollarına. Senin yerine ben öleyim yavrum. Damatlık aldım sana oğlum" diye ağıt yaktı. Babası Ahmet Vurdal'ın bir süre önce öldüğü öğrenilen şehidin cenazesi Karayılan Mezarlığı'na defnedildi.



"ŞEHİT OLMAK İSTİYORDU"

Osmaniye: Hatay Hassa'daki saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Bekir Evren (25), Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Evren'in emekli işçi babası Hasan Hüseyin Evren, "Oğlum şehit oldu. 3 oğlum daha var, onları da seve seve vatan için gönderirim. Bu terörün kökü kazınacak" dedi. Eşinin parkası ve şapkasını giyen Zehra Evren ise "Şehit olmayı çok istiyordu, istediği oldu" dedi. Şehit, Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.



VATAN İÇİN GÜLEREK CEPHEYE GİTTİLER

Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'ndan bir tabur asker, Afrin'deki harekâta katılmak üzere dualarla Afrin bölgesine uğurlandı. Komandolar aile ve çocukları ile vedalaşması sırasında duygusal anlar yaşandı. Siirt Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Fuat Atik, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek ve asker aileleri katıldı. Komandolar ise şehit olursak cennet, kalırsak vatan bizim" diyerek gülümsedi



YARALI KOMUTAN ASKERİNİ BIRAKMADI

Şehit Sözleşmeli Er Nurullah Seçen'in cenaze törenine, harekatın 14'üncü gününde düzenlenen havan topu saldırısında yaralanan, aynı taburdaki Takım Komutanı Tankçı Uzman Çavuş Serkan Köroğlu da katıldı. Ayağı sargılı halde cenaze törenine katılan Köroğlu ve aynı taburdaki askerler şehidin tabutunu öptü.



Mehmet YILDIRIM-Züleyha BAŞKIRAN-Murat YILDIRIM- Özcan SARAÇ-Yaser ÇAPAROĞLU-Davut AĞAH/SABAH