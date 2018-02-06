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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Tabipler Birliği'nden 'Türk' ifadesi kaldırılacak

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı partisinin grup toplantısından sonra her fırsatta terör örgütlerini meşru kılma gayreti içerisine giren Tabipler Birliği'ne yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada "Türk Tabipleri Birliği'nin başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararıdır" dedi ve"Bir defa onun oradan hemen, süratle çıkarılması lazım" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 6.2.2018 13:57 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Tabipler Birliği'nden 'Türk' ifadesi kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Grup Toplantısı sonrasında 'nin Türk Tabipler Birliğinin kapısına kilit vurulması yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Ben onu açıkladım. Onun başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararı, onun oradan süratle çıkartılması lazım" dedi.

"TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKMA, ONLARLA YANDAŞ OLMA GİBİ BİR DURUMLARI VAR"

Sadece Tabipler Birliği değil, Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Bunların milli, yerli, bu ülkenin yaptığı vatanı koruma ile ilgili mücadelede yanımızda olma durumları yok, tam aksine karşımızda yer alma, teröristlere sahip çıkma, onlarla yandaş olma gibi bir durumları var. Bunları tamamen kaldırıp, sadece Türk Tabipleri Birliği değil, tabipler her grup kendi oluşumunu yapar, faaliyetini gösterir. Aynı şekilde hukukçular. Ondan sonra oraya gelip çöreklenme diye bir şey olmaz. Bu konuda karar Bakanlar Kurulu'na aittir, Bakanlar Kurulu da gereken adımı atar" şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Tabipler Birliği'nden 'Türk' ifadesi kaldırılacak
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