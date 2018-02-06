Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Tabipler Birliği'nden 'Türk' ifadesi kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Grup Toplantısı sonrasında Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliğinin kapısına kilit vurulması yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Ben onu açıkladım. Onun başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararı, onun oradan süratle çıkartılması lazım" dedi.

"TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKMA, ONLARLA YANDAŞ OLMA GİBİ BİR DURUMLARI VAR"

Sadece Tabipler Birliği değil, Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Bunların milli, yerli, bu ülkenin yaptığı vatanı koruma ile ilgili mücadelede yanımızda olma durumları yok, tam aksine karşımızda yer alma, teröristlere sahip çıkma, onlarla yandaş olma gibi bir durumları var. Bunları tamamen kaldırıp, sadece Türk Tabipleri Birliği değil, tabipler her grup kendi oluşumunu yapar, faaliyetini gösterir. Aynı şekilde hukukçular. Ondan sonra oraya gelip çöreklenme diye bir şey olmaz. Bu konuda karar Bakanlar Kurulu'na aittir, Bakanlar Kurulu da gereken adımı atar" şeklinde konuştu.