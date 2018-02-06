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Son Dakika Haberi: 'den yardım istedi

Son dakika haberi... nın, 'de düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının enkazına ulaşılabilmek için 'den yardım istediği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 14:22
Son Dakika Haberi: Rusya, Türkiye'den yardım istedi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat'ta 'de düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının enkazında yapılacak tetkiklerin, saldırıyı yapanların bulunması için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Enkaza ulaşmak için 'den de yardım istendiğine işaret edilen açıklamada, "Uçağın düşürülmesinde kullanılan füze tipini, üretildiği yeri ve 'ye teslimat yollarını tespit edilmek için enkazın detaylı şekilde incelenmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

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İDLİB'DEKİ GERİLİMİ AZALTMA BÖLGESİ ÜZERİNDE UÇUŞ YAPIYORDU

ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Son bir haftadır Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırılarında hastaneler, camiler, yerleşim yerleri ve mülteci kampları hedef alınırken, söz konusu saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.

Rus pilotun son görüntüleri ortaya çıktı! Çatışmaya girmiş

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Son Dakika Haberi: Rusya, Türkiye'den yardım istedi
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