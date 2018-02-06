Son Dakika Haberi: Rusya, Türkiye'den yardım istedi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat'ta İdlib'de düşürülen Rus Su-25 savaş uçağının enkazında yapılacak tetkiklerin, saldırıyı yapanların bulunması için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Enkaza ulaşmak için Türkiye'den de yardım istendiğine işaret edilen açıklamada, "Uçağın düşürülmesinde kullanılan füze tipini, üretildiği yeri ve Suriye'ye teslimat yollarını tespit edilmek için enkazın detaylı şekilde incelenmesi gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

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İDLİB'DEKİ GERİLİMİ AZALTMA BÖLGESİ ÜZERİNDE UÇUŞ YAPIYORDU

Rusya Savunma Bakanlığından cumartesi günü yapılan açıklamada, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi üzerinde uçuş yapan Rus Su-25 savaş uçağının düşürüldüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Son bir haftadır Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik düzenlediği hava saldırılarında hastaneler, camiler, yerleşim yerleri ve mülteci kampları hedef alınırken, söz konusu saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.