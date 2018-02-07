ABD'nin PYD/PKK'ya silah desteğine suç duyurusu

Bayraklı ilçesindeki İzmir Adalet Sarayı'na gelen vakfın bazı üyeleri, ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'ya verdiği silahlara ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusu dilekçesi verdi.

ABD'nin PYD/PKK/YPG'ye verdiği silahlara ilişkin ikrarının olduğu vurgulanan dilekçede, "Bugün suçunu basın yoluyla dahi ikrar eden Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek başkanı gerekse komutanları terör örgütleri PKK ve PYD'ye silah temini sağladığı anlaşılmış olmakla, bu teröristlere silah temin eden ülkelerden şikayetçiyim." ifadeleri yer aldı.

Diyarbakır'da görev yaptığı sırada PKK'lı teröristlerce 28 Temmuz 2004'te şehit edilen Abbas Yoldaş'ın oğlu Hamza Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de suç duyurusunda bulunanlar arasında olduğunu belirterek, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdiğini dile getirdi.

ABD'nin dünyanın gözü önünde terör örgütü PYD/PKK'ya silah verdiğini kaydeden Yoldaş, ABD'ye dava açılması için vakıf üyeleri olarak suç duyurusunun takipçisi olacaklarını söyledi.