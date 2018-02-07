Bakan Albayrak, bugün bazı açılış ile toplantılara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere havayoluyla Hatay'a geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak önemli açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar!

BUGÜNLER BÜYÜK BİR DOĞUMUN SANCILARIDIR

Albayrak "Bugün şehit ailelerine yaptığımız ziyaretlerde gördük ki, bu millet tek vücut ve 81 milyon olarak kimse bizi yıkamayacak. Bu millet ve bu devlet o kadar güçlü ki işte bugünler büyük bir doğumun sancılarıdır. Allah'ın izniyle bugünler bizi çok daha güçlü yarınlara taşıyacak. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın.

"GEÇ OLUR, GÜÇ OLUR AMA EN İNSANİ ŞEKİLDE OLUR"

Operasyonlar 3-5 günde bitebilir, ama biz bazı ülkeler gibi bir ahlak üzerinde devam edersek biter. Bizim ne inancımız, ne ahlakımız ne de kültürümüz bir sivilin burnu bile kanamadan İslam ahlakına göre ince ince bir operasyonla bu süreç biter. Geç olur, güç olur ama en insani şekilde olur

"TÜRKİYE GÜÇLÜ YUMRUĞUNU TERÖRÜN TEPESİNE İNDİRECEK"

Gerek Afrin gerekse tüm güney sınırlarımız boyunca hiçbir terör örgütü koridoru ve terör unsuruna bu devlet ve bu millet izin vermeyecektir. Türkiye güçlü yumruğunu terörün tepesine indirecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın

Bakan Albayrak'tan Reyhanlı'daki şehit ailelerine ziyaret

"GÜZEL GÜNLER YAKINDIR"

Ve bugün bir kez daha şahit olduk. O kadar güçlü, sabırlı, inançlı, imanlı bir milleti, vurdukça daha da büyütüyorsunuz. Güçlendiriyorsunuz. Buraya düşen her mermi Reyhanlı'yı, Hatay'ı, Türkiye'yi daha da kenetlendiriyor ve büyütüyor. Allah'ın izniyle güzel günler yakındır" dedi

Hatay Havalimanı'nda Vali Erdal Ata, milletvekilleri ve ilgililer tarafından karşılanan Bakan Albayrak, Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristlerce yapılan roketli saldırılarda şehit olan Ahmet Şanverdi, Fatma Avlar ve Rifat Sinirli'nin ailelerini ziyaret etti.

BAKAN ALBAYRAK ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Bakan Albayrak ilk olarak, beraberindeki Vali Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal ve Fevzi Şanverdi, AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler ve Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ile Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki, Ahmet Şanverdi'nin ailesini ziyaret edip, taziyelerini iletti.

"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR ÜLKEMİZİN YANINDAYIZ"

Albayrak, daha sonra roketli saldırıda şehit olan Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın Gültepe Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Baba Ahmet Avlar ile sohbet eden Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve taziyelerini iletti. Baba Avlar, "Kanımızın son damlasına kadar ülkemizin yanındayız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, aynı mahalledeki şehit Rifat Sinirli'nin ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.