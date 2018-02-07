FETÖ'nün 7 imamına müebbet

Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davası kapsamında esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski milletvekili İlhan İşbilen'in de arasında bulunduğu tutuklu 7 sanığın "ağırlaştırılmış müebbet" hapis ile cezalandırılmasını talep etti.





Eski Samanyolu yayın grubu başkanı Hidayet Karaca

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde okunan belgelere karşı sanıklar ve avukatlarının görüşlerinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.





Eski milletvekili İlhan İşbilen

HAKLARINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Tutuklu sanıklar eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen ile Dilaver Azim, Ali Çelik (1972 doğumlu), Abdülkadir Aksoy, Kazim Avcı ve Alaeddin Kaya'nın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/1'inci maddesindeki "silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", 312/1'inci maddesindeki "hükümeti yıkmaya teşebbüs" ve "anayasayı ihlal" suçlarını işlediğinin sabit olduğunu ifade eden savcı, TCK'nın 44. maddesindeki, "İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı

gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır" hükmü uyarınca sanıkların, suçların en ağırı olan TCK'nın 309/1 ve Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca "ağırlaştırılmış müebbet" hapis ile cezalandırılmalarını istedi.



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Savcı Gümüş, aynı sanıkların "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle zincirleme dolandırıcılık" suçundan 3'er yıl 9'ar aydan 17 yıl 6'şar aya, "örgütlü şekilde suç gelirlerini aklamak" suçlarından da 7 yıl 6'şar aydan 24 yıl 6'şar aya kadar mahkumiyetlerini talep etti.

"RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK"

Tutuklu sanıklar hakkında "siyasi ve askeri casusluk", "resmi belgede sahtecilik", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ele geçirmek" suçlarından kamu davası açıldığını anımsatan Gümüş, Türkiye genelinde belirtilen suçları bizzat işleyen örgüt üyeleri ve yöneticileri hakkında iddianamede belirtilen eylemlerle ilgili soruşturma ve yargılamaların sürdüğüne dikkati çekti.

TCK'daki, örgüt yöneticilerinin, örgüt çerçevesinde işlenen suçlardan da sorumlu tutulacaklarına ilişkin maddesinden sanıkların sorumlu tutulabilmeleri için mahkeme kararlarının kesinleşmesi gerektiğini belirten Gümüş, bu suçlara ilişkin yargılamaların sonuçlarının beklenmesi için sanıklar hakkındaki "siyasi ve askeri casusluk", "resmi belgede sahtecilik", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ele geçirmek" suçlarından açılan kamu davasının ayrılmasını istedi.

Savcı Gümüş, sanıkların tutukluluklarının devamı isteminde de bulundu.

FİRARİ SANIKLARIN DOSYALARININ AYRILMASI TALEBİ

Haklarında yakalama veya yokluğunda tutuklama kararı bulunan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ile Osman Hilmi Özdil, Hamdi Akın İpek, Ekrem Dumanlı, Önder Aytaç, Şerif Ali Tekalan, Adil Öksüz ve Mahmut Akpınar'ın da arasında bulunduğu sanıklara "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "anayasayı ihlal", "hükümeti yıkmaya teşebbüs", "siyasi ve askeri casusluk", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli zimmet", "suç gelirlerini aklamak" ve "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve ele geçirmek" suçlarından açılan kamu davalarının, yurt dışında ve kaçmakta olmaları ve savunmalarının ne zaman alınabileceğinin belli olmaması nedeniyle ayrılmasını talep etti.

İşbilen'in de arasında olduğu 7 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcı, ölen bir sanık hakkındaki davanın düşürülmesini, firari sanıklar hakkındaki davanın ayrılmasını talep etti.