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'nin sınav hizmeti verdiği sayısı arttı

artık Arnavutça ve Boşnakçanın da dahil olduğu 25 de sınav hizmeti verecek. Bu dillerle ilgili sınav başvuruları bugün başlıyor ve 'a kadar devam edecek.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 13:49 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 14:07
ÖSYM'nin sınav hizmeti verdiği yabancı dil sayısı arttı

AA muhabirine açıklama yapan Başkanı Prof. Dr. Özer, merkezin bugüne kadar 23 de sınav hizmeti verdiğini anımsatarak, bu sınavlar arasında Boşnakça ve Arnavutçanın bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğuna işaret etti.

ARNAVUTÇA VE BOŞNAKÇA DİLLERİ İLE İLGİLİ İLK SINAV 1 NİSAN TARİHİNDE YAPILMIŞ OLACAK

'de, "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yayımlanmasıyla bu eksikliğin giderildiğini bildiren Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ÖSYM artık Arnavutça ve Boşnakçanın da dahil olduğu 25 yabancı dilde sınav hizmeti verecek. Bu dillerle ilgili sınav başvuruları bugün başlıyor ve 'a kadar devam edecek. Arnavutça ve Boşnakça dilleri ile ilgili ilk sınav da 1 Nisan tarihinde yapılmış olacak."

ÖSYM Başkanı Özer, sürece destek veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Devlet Personel Başkanı Enes Polat'a teşekkür etti.

RESMİ GAZETE'DEKİ DÜZENLEME

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in dördüncü maddesinde yapılan değişiklik bugün Resmi Gazete'de yayımlanmış ve kamuda tazminat ödenen diller arasına Arnavutça ve Boşnakça da eklenmişti.

Düzenlemeden önce kamu personeli için Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, , Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, , İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, ve Yunanca dillerinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapılıyordu.

ÖSYM 4 DİLDE İLK KEZ YAPILACAK E-SINAV TARİHLERİNİ BELİRLEDİ

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ÖSYM'nin sınav hizmeti verdiği yabancı dil sayısı arttı
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