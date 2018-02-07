ÖSYM'nin sınav hizmeti verdiği yabancı dil sayısı arttı

AA muhabirine açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Özer, merkezin bugüne kadar 23 yabancı dilde sınav hizmeti verdiğini anımsatarak, bu sınavlar arasında Boşnakça ve Arnavutçanın bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğuna işaret etti.

ARNAVUTÇA VE BOŞNAKÇA DİLLERİ İLE İLGİLİ İLK SINAV 1 NİSAN TARİHİNDE YAPILMIŞ OLACAK

Resmi Gazete'de, "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yayımlanmasıyla bu eksikliğin giderildiğini bildiren Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"ÖSYM artık Arnavutça ve Boşnakçanın da dahil olduğu 25 yabancı dilde sınav hizmeti verecek. Bu dillerle ilgili sınav başvuruları bugün başlıyor ve 15 Şubat'a kadar devam edecek. Arnavutça ve Boşnakça dilleri ile ilgili ilk sınav da 1 Nisan tarihinde yapılmış olacak."

ÖSYM Başkanı Özer, sürece destek veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve Devlet Personel Başkanı Enes Polat'a teşekkür etti.

RESMİ GAZETE'DEKİ DÜZENLEME

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in dördüncü maddesinde yapılan değişiklik bugün Resmi Gazete'de yayımlanmış ve kamuda tazminat ödenen diller arasına Arnavutça ve Boşnakça da eklenmişti.

Düzenlemeden önce kamu personeli için Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı yapılıyordu.

ÖSYM 4 DİLDE İLK KEZ YAPILACAK E-SINAV TARİHLERİNİ BELİRLEDİ