Sevdiğim Allah’a, vatan sevdiğime emanet...

Siirt'te iki tabur komando
, Zeytin Dalı Harekâtı'na katılmak üzere bölgeye uğurlandı. Siirt Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine Vali Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek, asker aileleri ve vatandaşlar katıldı. Mehmetçikler için kurban kesilerek duaların okunduğu törende duygusal anlar yaşandı.
Eşini uğurlayan Halime Gök hislerini, "Sevdiğim Allah'a, vatan da sevdiğime emanet. Gerekirse ben de vatan için canımı veririm. Allah yollarını açık etsin" diye konuştu.