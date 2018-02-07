Son Dakika Haberi: Teröristbaşı Gülen'in avukatı Orhan Erdemli'den şok itiraf!

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Orhan Erdemli, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan hakim karşısına çıktığı duruşmada, "19 yıl Fetullah Gülen'in avukatlığı yaptım. Ancak hiç bir zaman müvekkilimle özdeşleşmedim, sözcülüğünü yapmadım. Ahmet Şık, Hanefi Avcı, Nedim Şener'lerin kitaplarına dava açmadım. Bu yapıya biat etmediğim için beni azlettiler" dedi.

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Orhan Erdemli "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın görülmesine başlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Erdemli ile avukatı katıldı.

"AVUKAT YAPISININ ARKASINDA RAMAZAN AKYÜREK VARDI"

Kendisinden sonraki avukatların ateşli şekilde teröristbaşı Gülen'i savunduklarını ifade eden sanık Erdemli, "Örgütün avukatlar imamı Aziz Gürcan büromuza gelerek bize 'Avukatlar yapılanması kuruldu. Siz bugüne kadar başıboş çalışmışsınız. Bundan sonra bizim sözümüze göre iş yapacaksınız. Bizim söylediğimiz davalar açılacak, bizim söylediğimiz basın açıklamaları yapılacak' şeklinde itaat talebinde bulundu. Buna itaat etmedim. Bunun üzerine 2012 yılına kadar sürekli 'İşlerini yapmıyorlar' diye Fethullah Gülen'e şikayet edildik. 2012 yılında Fetullah Gülen'le ilgili 30'a yakın kitap yazıldı. Bunlardan sadece ikisi hakkında dava açtım. Bunları da müvekkilimin isteği üzerine açtım. Ahmet Şık, Hanefi Avcı, Nedim Şener'lerin kitaplarına dava açmadım. Bunlardan dolayı benden rahatsızlık duyuluyordu. Bu yapıya itaat etmedim, biat etmediğim için 2013 Aralık ayında da beni sözle azlettiler. Bildiklerimi anlatacağımdan korkuyorlardı. İtirafçı fobisi vardı. 'Latif Erdoğan, Nurettin Veren gibi konuşmasın' diye 1,5 sene ortağım Hasan Günaydın ile bana her ay 5 bin lira yatırdılar. O avukatların örgütlendiği derneklerin hiç birine üye olmadım, toplantılarına gitmedim. Avukat yapılanması, Gülen'in kuruluşlarını, davalarını, iş adamlarını, derneklerini, şirketleri kontrolü altına aldı. Bu süreçte avukat Nurullah Albayrak'ın Fetullah Gülen'den ıslak imzalı vekalet aldığını öğrendim. Avukat yapısının arkasında benim kanaatime göre Ramazan Akyürek vardı" dedi.

Eski istihbaratçı Ramazan Akyürek tutuklandı

"19 YILDA 90 DAVA AÇTIK, 4 AYDA 600 DAVA AÇTILAR"

Teröristbaşı Gülen'in militan düzeydeki tüm avukatlarının firari durumda olduğunu kaydeden Erdemli, Gülen müvekkilim olduğu 19 yıl içerisinde toplamda 90 dava açtık. Ancak bizden sonra gelen avukatlar 4 ay içerisinde hukuku sindirme anlamında 600 dava açtılar. Bu benim her habere dava açmadığımı gösteriyor. Örgüt 1994'te bir açılıma gitti ve kendilerinden olmayan avukatları da tuttular. Ben İskenderpaşa medresesinden gelme milli görüş kökenliyim. Bu yapıya dahil olmadım hiçbir zaman. Ben mesleğimin gereklerini yaptım. Kendimi onlara tahsis etmedim. Gülen'İn avukatı olduğum süreçte bir çok şirketin kurumun da avukatlığını yaptım" diye konuştu.

Erdemli'nin tahliye talebini reddeden mahkeme, dosyanın Erdemli'nin sanık olarak yer aldığı "Futbolda şike kumpası davası" ile birleştirilmesine karar verdi.