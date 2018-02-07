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'nda son dakika! Teröristlerin intihar saldırısı son anda engellendi

Son dakika haberi... Mehmetçik, teröristlerin 'ya bağlı güçlerin bulunduğu mevziye bombalı araçla yapmaya çalıştığı intihar saldırısını tank atışıyla engelledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 7.2.2018 11:56
Zeytin Dalı Harekatı'nda son dakika! Teröristlerin intihar saldırısı son anda engellendi

Mehmetçik, teröristlerin Özgür Suriye Ordusu'na () bağlı güçlerin bulunduğu mevziye yönelik bombalı araçla yapmaya çalıştığı saldırıyı tank atışıyla engelledi. Mühimmat yüklü aracın imha edilmesi AA ekibi tarafından görüntülendi.

Bomba yüklü araç tank atışıyla vuruldu

ZEYTİN DALI HAREKATI BAŞARIYLA SÜRÜYOR

tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde /KCK/-YPG ve mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost, kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "" sürüyor.

TERÖRİSTLERİN SALDIRI GİRİŞİMLERİ MEHMETÇİĞİN DİKKATİ SAYESİNDE BERTARAF EDİLDİ

Terör örgütü PYD/PKK üyeleri bazı bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO güçlerinin bulunduğu mevzilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor. Afrin'in batısında kontrol altına alınan stratejik bir tepeye yönelik teröristlerin saldırı girişimi Mehmetçik'in dikkati sayesinde bertaraf edildi.

BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ TERMAL KAMERAYLA FARK EDİLDİ

PYD/PKK terör örgütüne ait mühimmat yüklü bir kamyonetle ÖSO kuvvetlerinin bulunduğu mevziye girişimi olduğu, tarafından korunan tepeden tespit edildi. Bunun üzerine termal kameralarla takip edilen aracın, yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi. Aracın yerleşim yerlerinden uzaklaşmasının ardından teröristlerin bulunduğu araca yönelik tank atışı yapıldı. Tank atışı sonucu araç imha edilirken, AA ekibi hem yapılan atışı hem de sonrasında aracın durumunu görüntüledi.

BU SALDIRI ŞEKLİ DEAŞ'IN KULLANDIĞI METOTLARDAN BİRİ

Söz konusu saldırı şeklinin, DEAŞ terör örgütünün bölgede yoğun şekilde kullandığı metotlardan biri olduğu biliniyor. PYD/PKK'lı teröristlerin saldırı girişimi, iki örgüt arasındaki ilişkiyi bir kez daha ortaya çıkardı.

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