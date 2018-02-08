‘7 evladım vatana feda olsun’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde terör örgütü PKK/PYD'nin attığı roketler sonucu yaşamını yitiren şehitlerin yakınlarını ziyaret etti. Bakan Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürdüğü, şehit eşi Ayşe Sinirli'nin sözleri, tüm Türkiye'nin hislerine de adeta tercüman oldu: "4 kızım, 3 oğlum var. 7 evladım da vatana feda olsun. Ölürsek cennet, kalırsak vatan bizim."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, daha sonra telefonu şehit eşi Ayşe teyzeye verdi.



BABANIN METANETİ

Berat Albayrak dün gittiği Hatay'da ilk olarak Mustafa Kemal Mahallesi'nde Ahmet Şanverdi'nin ailesini ziyaret edip, taziyelerini iletti. Daha sonra Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın Gültepe Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Baba Ahmet Avlar ile sohbet eden Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini iletti. Baba Avlar, "Bizleri kimse yıkamaz. Şehidimizi rabbimiz yanına aldı. Allah şehitliği her insana nasip etmez" diye konuştu.



'BEN ŞEHİT OLACAĞIM' DEMİŞ

Bakan Albayrak'ın bir sonraki durağı şehit Rifat Sinirli'nin ailesi oldu. Albayrak'ı çok sevdiğini söyleyen şehit eşi Ayşe Sinirli defalarca kendisine sarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Berat Albayrak, şehit Rifat Sinirli'nin eşi ve çocuklarına "Ben şehit olacağım. Bu yola başkoydum" dediğini ve sokağa çıktıktan sonra şehit olduğunu aktardıktan sonra telefonu Ayşe Sinirli'ye verdi. Ayşe Sinirli'nin Erdoğan ile yaptığı görüşmedeki sözleri ise duyanların gözünü yaşarttı: "Kürt kızı Kürdüm ama Türk bayrağı altında yaşıyoruz. 4 kızım var 3 oğlum var sana, vatana feda olsun. Hz. Ali'nin kılıcı askerimizin elinde olsun, zaferi kazansın. Bu bayrak inmeyecek inşallah. Ölürsek cennet bizim kalırsak vatan bizim."



Enerji Bakanı Albayrak'tan Suriye sınırına ziyaret



Bakan Berat Albayrak, Kırıkhan'da şehit Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın taziye çadırına uğradıktan sonra yine roket saldırısı sonucu hayatını kaybeden TEDAŞ personeli Şahin Elitaş'ın evinde anne ve babası ile görüştü. Şehit babası Bostan Elitaş, "Askerde nişancıydım, beni de askere alın" dedi. Anne Emine Elitaş da, "O askerlerimize bir lokma ekmek de mi yapamayız? Su götürsem yeter bana. Ben de askere gitmek isterim" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca'da şehit düşen Sözleşmeli Er Miraç Gürhan'ın annesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.



Bakan Albayrak: "Terör koridoruna izin vermeyeceğiz"



'BU ÜLKEYİ KİMSE YIKAMAZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, ziyaretlerin sonunda gazetecilere konuştu. Albayrak şöyle dedi: "Bu millet devletiyle tek vücut güçlü ve cesur bir mesaj veriyor. O da şudur; 81 milyon olarak bu ülkeyi Allah'ın izniyle kimse yıkamaz. Bu ülke ve millet o kadar güçlü ki işte bugünler büyük bir doğumun sancıları. Korkunun ecele faydası yok. Birilerinin eceli, bir büyük, güçlü ülkenin de büyük bir doğumu bugünler. Allah'ın izniyle bugünler bizi çok güçlü yarınlara taşıyacak." Operasyonun sivillere zarar gelmemesi için ince ince yapıldığının da altını çizen Albayrak, "Hiçbir terör koridoruna ve unsuruna bu devlet izin vermeyecek" diye konuştu.



Bakan Albayrak Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 263 bin metreküp depolama alanına sahip dünyanın en büyük FSRU gemisini de hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan Albayrak şunları söyledi: "Bugün terör örgütleri en büyük cesareti, hiç kuşkusuz müttefik diye baktığımız ülkelerin terör karşısındaki ikircikli tavırlarından alıyor. Bugün Batı terörle mücadelede sınıfta kalmıştır. Alenen teröristin sırtını sıvazlayanlar, onları cesaretlendirenler ve Meclis'te terörist paçavraları ile şov yapmalarına müsaade edenler Türkiye'ye akıl vermeye kalkmasın. Türkiye hiçbir ülkenin kendi iç siyasetine meze edilecek bir ülke değildir. Türkiye 65 yıldır NATO üyesi. DEAŞ'la mücadele kisvesi altında terör örgütlerine her türlü destek verilirken, Türkiye ile bırakın dayanışmayı, empati bile gösterilmiyor."