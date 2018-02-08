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'cü firari dekan ’ta yakalandı!

’de sürdürülen / soruşturması çerçevesinde, terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçundan aranan, ile kapatılan dekanı 'ta yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 10:21 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 10:27
FETÖ'cü firari dekan Zonguldak’ta yakalandı!

TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK VE FİNANSMAN SAĞLAMAK

'de sürdürülen / soruşturması çerçevesinde, terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçundan aranan, ile kapatılan dekanı yakalandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve finansman sağlamak suçundan firari şüpheli olarak aranan ve KHK ile kapatılan Melikşah Üniversitesinde dekan görevini yürüten Hukuk Profesörü Murat Şen yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 'ta yakalanan Murat Şen hakkında işlem başlatıldı.

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FETÖ'cü firari dekan Zonguldak’ta yakalandı!
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