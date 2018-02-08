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Son Dakika Haberi: bir kez daha terörün yanında yer aldı

Son dakika haberi... 'ndan skandal karar... Avrupa Parlamentosu, bugün kabul ettiği bir kararda, 'nin terör propagandası yan kişilere uyguladığı hukuki yaptırımları kınadı. Parlamentoda bazı milletvekillerin terör örgütlerine destek açıklamasını görmezden gelen AP üyeleri, terör örgütü /'nın AP binası önünde gösteri yapmasına da sessiz kaldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2018 17:13 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 19:09
Son Dakika Haberi: Avrupa Parlamentosu bir kez daha terörün yanında yer aldı

Terör örgütü /'nın sözde Fransa Temsilcisini Genel Kurul salonunda ağırlayan (), bugün kabul ettiği bir kararda, 'nin, terör propagandası yapan kişilere uyguladığı hukuki yaptırımları kınadığını bildirdi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, 7 grubun ortaklaşa oluşturduğu Türkiye'de insan haklarının güncel durumu başlıklı karar tasarısını oyladı.

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Genel Kurulda üyelerin el kaldırarak oyladığı ve çoğunluk sağlanarak kabul edilen kararda, Türkiye'nin 'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı eleştirilerek, harekatın insani açıdan ortaya çıkabilecek sonuçlarının endişe yarattığı belirtildi.

Kararda, PKK'ya silah bırakma, taleplerini pasif ve demokratik yollardan dile getirme ve yeniden müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuldu.

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Terör propagandası AB ülkelerinde sert tedbirlerle yasaklanırken, AP üyelerinin Türkiye'den bu tür bir talepte bulunmaları dikkati çekti.

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