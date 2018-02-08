Son Dakika Haberi: Avrupa Parlamentosu bir kez daha terörün yanında yer aldı

Terör örgütü PYD/PKK'nın sözde Fransa Temsilcisini Genel Kurul salonunda ağırlayan Avrupa Parlamentosu (AP), bugün kabul ettiği bir kararda, Türkiye'nin, terör propagandası yapan kişilere uyguladığı hukuki yaptırımları kınadığını bildirdi.
Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu, 7 grubun ortaklaşa oluşturduğu Türkiye'de insan haklarının güncel durumu başlıklı karar tasarısını oyladı.
TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNİ ELEŞTİREREK TERÖRÜN YANINDA YER ALDILAR
Genel Kurulda üyelerin el kaldırarak oyladığı ve çoğunluk sağlanarak kabul edilen kararda, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı eleştirilerek, harekatın insani açıdan ortaya çıkabilecek sonuçlarının endişe yarattığı belirtildi.
Kararda, PKK'ya silah bırakma, taleplerini pasif ve demokratik yollardan dile getirme ve yeniden müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuldu.
AVRUPA, TERÖRÜN KARŞISINDAKİ İKİRCİKLİ TUTUMUNU BİR KEZ DAHA TERKARLADI
Terör propagandası AB ülkelerinde sert tedbirlerle yasaklanırken, AP üyelerinin Türkiye'den bu tür bir talepte bulunmaları dikkati çekti.