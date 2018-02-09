AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak kimdir?

Selim Temürci'den yerine Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevini devralan Bayram Şenocak, son olarak AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu. Trabzon doğumlu Bayram Şenocak, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkile Bölümü'nden mezun oldu.

Bayram Şenocak kimdir?

Bayram Şenocak, 1978 yılında Trabzon'da dünyaya geldi.

İlkokul eğitimine İstanbul'da devam ederek orta ve lise öğrenimini burada tamamladı.

Üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu.

Orta derece İngilizce dil bilgisi bulunan Bayram Şenocak, mevcut başkanlar ve adaylar arasında en genç isim olmasıyla tüm dikkatleri üzerine toplamaktadır.

Avcılar ilçesinde ikamet eden Şeocak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın birçok biriminde görev üstlendi.

Evli ve 2 çocuk babası olan ŞENOCAK aynı zamanda MÜSİAD yönetiminde de yer aldı.

Gençlik Kolları'ndan başladığı siyasete, İl Yerel Yönetimler Komisyon Üyesi, İl Yedek Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

2010-2012 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Avcılar'dan sorumlu İl Koordinatörü olarak devam etti.

2012-2014 yılları arasında da ilçe başkanlığı görevinde bulundu.

Yaşı genç olmasına rağmen 10 yılı aşkın bir zamandır siyasetle uğraşan Bayram Şenocak, iki yıllık AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı döneminde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bir çok yatırımın Avcılar'a kazandırılmasında etkin rol oynamış ve Avcılar halkının takdirini kazanmıştı.

Aynı zamanda partiye üye kazandırma çalışmasında da önemli çalışmalar yürüterek Türkiye çapında 1.likler elde etti ve Ak Parti tarafından ödüllendirildi.

Yüzme ve futbol sporlarının yanı sıra DAN diplomasıyla karate hocalığı yapabilecek yetkinliktedir.