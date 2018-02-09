AK Parti'den flaş seçim açıklaması

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

AA'nın haberine göre; AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 15.45'te başladı. Sona eren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

Mahir Ünal'ın konuşmasından satırbaşları:

ÖSO tartışmalarına CHP devam ediyor. Aklı selim bir ses yükseldi. Dursun Çiçek. Bir taraftan PYD'yi terör örgütü kabul etmek için istihbarat raporları isteyen, diğer taraftan Zeytin Dalı Harekatı'nı sorunlu hale getirmek için ÖSO üzerinden bir terör algısı oluşturmaya çalışan bir CHP var karşımızda. Uluslararası camiada, PYD/PKK'nın dostları ile aynı dili kullanan bir durumla karşı karşıyayız.

AK Parti'den flaş açıklama "PKK/PYD 400 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı"

TERÖR ÖRGÜTÜ PYD 400 DEAŞ'LI TERÖRİSTİ SERBEST BIRAKTI

CHP'nin son 3 yıldan beri kullandığı temel argümanlardan birisi de Türkiye'nin DEAŞ mücadelesiydi. Biz Rakka'da PYD ile DEAŞ'ın ilişkisini de ortaya koymuştuk. Özellikle Rakka, Afrin, Deyr Ez Zor'da 400 DEAŞ'lının PYD'nin serbest bırakıtığı, Türkiye'ye karşı savaşmak için serbest bıraktığı bilgisi de teyit edilmiş. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Amerika'nın tezini de çürüten bir ifade.

Yezidi halkının büyük çoğunluğunun örgüt saflarına katılmayı kabul etmediği, baskıya dayanamayanların da bölgeden kaçtıkları teyit edilmiş. Uluslararası kurumların PYD'nin baskısını ve infazlarını da gündemine almalarını buradan ısrarla tavsiye ediyoruz.

UYUM YASALARI

Uyum yasaları komisyonları, 5 komisyon olarak çalışmaya devam ediyor. Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Seçim kanununun bir gereği olarak, 1 yıl önce düzenlenmesi gereken yasalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Yüzde 10 barajının korunması hususunda mutabakat oluştu.

"YEREL SEÇİM TEK ZARF, TEK SANDIK ÜSTÜNDEN YAPILACAK" Seçim pusulası konusunda partilerin asıl maksadı olan, kurumsal kimliğini korumak, oylarının belli olmasını sağlayacak şekilde çalışmamız da devam ediyor. Yerel seçimlerde tek zarf tek sandık üzerinden yapılacak seçimler. Bunu da bir bilgi olarak sizlerle paylaşayım. Meclis'e ilk olarak yerel seçimlerle ilgili düzenlemeyi göndereceğiz.

BÜYÜK KONGRE 12 EYLÜL 2018'DE

Bugün aynı şekilde İstanbul İl Başkanımız görevinden ayrıldığını açıkladı. Hizmetlerinden dolayı sayın Selim Temurci'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeni İl Başkanımız sayın Bayram Şenocak Bey'e de muvaffakiyetler diliyoruz. Şu ana kadar 42 il ve 835 ilçede kongrelerimiz tamamlandı. Nisan ayına kadar da bütün kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Büyük Kongre de 12 Eylül 2018'de düşünüyoruz.

Soru- Cevap

CUMHURBAŞKANI VE KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ

Son derece samimi bir ortamda karşılıklı Türkiye'nin gündemine dair değerlendirmeler yapıldı.Uyum yasalarına ilişkin tekliflerini sundular. Genel anlamda Türkiye'nin meselelerinin değerlendirildiği bir görüşme oldu. İttifak ile ilgili konuşma konunda herhangi bir zemin oluşturacak değerlendirme yapılmadı.

VİZESİZ SEYAHAT İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Bu teklif rutin dışı bir teklif değil: Türkiye'nin AB ile sürdürdüğü ilişkiler çerçevesinde süreç içinde yapılan bir başvurudan ibaret. TBMM'ye bu konuyla ilgili gelmesini beklediğimiz bir düzenleme yok.

ABD'Lİ KOMUTANIN MENBİÇ AÇIKLAMASI

Bizim için tehdit oluşturan terör kaynağı neresiyle o terör kaynağını kaynağından yok etme kararlılığımız bizim milletimize verdiğimiz sözün gereğidir. Bizim muhatabımız ABD'li bir general değil siyasetin kendisidir. Tillerson ve McMaster Türkiye'ye gelecek. Bu görüşmelerin sonucudur bizim için dikkate alınması gereken.