Biri üye diğeri yataklık yaptı

FETÖ kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
ve eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın
'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Mutlu'nun, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Çapkın hakkında da "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Silivri Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonunda İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada iki ismin 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer taraftan Adıyaman'da görülen FETÖ davasında, örgütün eğitim kurumlarına yönelik operasyonda tutuklu bulunan 11 sanık 6 yıl 3 ay ile 12 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.
Fatih ULAŞ/SABAH Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI- Ali-ALTUNDAŞ /SABAH