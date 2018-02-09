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’de cephanelik ele geçirildi!

'nin ilçesinde durdurulan bir araçta 115 adet ve av tüfeğine ait 37 bin 250 adet fişek ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.2.2018 11:04 Güncelleme Tarihi: 9.2.2018 11:05
Hakkari’de cephanelik ele geçirildi!

115 ADET AV TÜFEĞİ VE 37 BİN 250 ADET FİŞEK

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince / bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Canlıkaya Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; 115 adet av tüfeği ve av tüfeğine ait 37 bin 250 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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Hakkari’de cephanelik ele geçirildi!
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