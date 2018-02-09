Hakkari’de cephanelik ele geçirildi!

115 ADET AV TÜFEĞİ VE 37 BİN 250 ADET FİŞEK



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Canlıkaya Yol Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada; 115 adet av tüfeği ve av tüfeğine ait 37 bin 250 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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