Lütfen beni affedin

Darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı FETÖ
/PDY çatı davasına, sanıklar ve avukatların, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanlarının dinlenilmesiyle devam edildi. Sanık kapatılan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaattin Kaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ilişkin bildiği bir konu olmadığını ileri sürdü. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan Kaya, "Bazı acıları paylaşmakta geciktiğim için özür dilerim. Ali Tatar'a kavuşan Satı ana için başsağlığı diliyorum. İsmini bilemediklerim dahil tüm acılı insanlardan özür ve af diliyorum. Lütfen beni affetsinler" dedi.
Duruşma verilen aranın ardından sanık savunmalarının dinlenmesiyle devam etti. FETÖ/PDY çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi daha sonra ara kararını açıklayarak tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.