Zeytin Dalı Harekatı'nda son dakika: Kritik bölgeler teröristlerden temizlendi

TSK VE ÖSO, AFRİN'İN BATISINDAKİ EŞKAN VE CUKALİ FAVKANİ KÖYLERİNİ TERÖR ÖRGÜTÜ PYD/PKK'DAN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Eşkan ve Cukali Favkani köylerini terörden arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Eşkan ve Şeyh Hadid beldesine bağlı Cukali Favkani köylerini PYD/PKK'dan aldı.

Cinderes'in Dükkan ve Nisriyye köyü ile Nisriyye Tepesi de gün içinde alınmıştı.



(Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Nisriyye Tepesi ile Nisriyye Köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan arındırdı. TSK ve ÖSO birliklerinin ele geçirdiği bölgede, teröristlerin hendek çalışması yaptığı ortaya çıktı.)

Söz konusu bölgeler, PYD/PKK'nın, İdlib ilinin Türkiye'ye sınır hattında yüzbinlerce sivilin barındığı Atme sığınmacı kampını hedef aldığı en stratejik bölge olarak biliniyordu.

YPG mevzileri böyle vuruldu

Dün gece saatlerinde TSK uçakları, Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusunda teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı vurmuştu.



(Sosyal medyada bugün ele geçirilen Nisriyye Tepesi'nin havadan çekilen görüntüsü paylaşıldı)

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 28'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 45 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani köyü, Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 4 gün ara verilen hava harekatının gece yarısı başlamasıyla operasyon, hız kazandı. Afrin'deki terör hedefleri, gece yarısından itibaren havadan ve karadan ateş altına alınmaya başlandı.

Afrin'deki terör hedeflerinin ÇNRA'lar ve obüslerle vurulma anı canlı yayında!

AFRİN'İN NİSRİYYE VE DÜKKAN KÖYLERİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Nisriyye Tepesi ile Nisriyye ve Dükkan köylerini terörden arındırdı.

Bölgedeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Nisriyye tepesi ile köyünü ve Dükkan köyünü PYD/PKK'dan aldı.

Dün gece saatlerinde TSK uçakları, Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusunda teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı vurmuştu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 26'sı köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 43 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam, Nisriyye, Dükkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

TSK'nın 20 Ocak günü saat 17.00'de, 72 savaş uçağının havalanmasıyla başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci güne girildi. TSK birlikleri ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Kilis ve Hatay'dan giriş yaptığı Afrin kırsalındaki 40 köy ve kritik noktanın ele geçirildiği harekatta, derinlik oluşturularak, ilerleyiş sürdürülüyor.

Nisriyye ve Dükkan köyleri PYD/PKK'dan temizledi



Kilis ve Hatay'ın ilçelerini hedef alan roket ve havan saldırılarının engellenmesi ile sınırdaki terör unsurlarının bertaraf edilmesi amaçlanan harekatta, en son 4 Şubat Pazar günü hava operasyonu yapılmıştı. Afrin bölgesinde, 5 gün sonra, gece yarısı uçak sesleri yeniden duyulmaya başlandı. Uçaklar, art arda Afrin'deki terör hedeflerini havadan bombaladı. Bu sırada, sınır hattında konuşlu birlikler de havadan hedef alınan terör mevzilerini, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan ateş altına aldı.



BOMBARDIMAN SABAH DA DEVAM ETTİ



Gece yarısı başlayan bombardıman, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Afrin'in Bafelyun Dağı, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne köyü, Şeran ve Racu beldeleri ile teröristlerin toplanma alanları, TSK'ya ait savaş uçakları, obüs ve roketatarlarla ateş altına alındı. Havadan ve karadan vurulan terör hedeflerinden yükselen dumanlar, Türkiye tarafından da görülürken, sınır hattında uçak hareketliliğinin sürdüğü gözlendi.



HAREKAT, YENİDEN HIZ KAZANDI



Öte yandan 4 Şubat'tan beri sessizliğin hakim olduğu bölgede, hava hareketliliğinin başlamasıyla harekat da yeniden hız kazandı. Havadan ve karadan ateş altına alınan bölgelerin teröristlerden temizlenmesine yönelik TSK birlikleri ve ÖSO unsurlarının operasyona başladığı bildirildi. Kritik bölge olarak görülen Bafelyun Tepesi'nin teröristlerden alınmasına yönelik operasyon başlatıldığı bildirilirken, yine Afrin'in, teröristlerin denetiminde olan, Türkiye'ye roket ve havan saldırılarının yapıldığı bilinen Kefer Cenne köyünün de ele geçirilmesi için taarruz başlatıldığı kaydedildi.



GENELKURMAY BAŞKANI HAVADAN DENETLEDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Zeytin Dalı Harekatı'nı havadan denetlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte, Havadan İhbar Kontrol Uçağından Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekatı denetlemiştir" denildi.

TERÖR HEDEFLERİNE YOĞUN BOMBARDIMAN

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Hudut Karakolu'ndan, Suriye'nin Afrin kentinin batısındaki Cinderes beldesinde bulunan terör örgütü PYD/PKK noktalarına, tank, obüs ve Çok Namlulu Roketatar Silah Sistemleri (ÇNRA) atışlar yapıldı. Dün geceden itibaren başlayan bombardıman, bugün de devam etti.