ABD-Türkiye arasında üç kritik görüşme

Afrin'e yönelik operasyon ile ilgili ABD ve Türkiye arasında savunma, güvenlik ve dışişleri alanlarında üç kritik görüşme gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önümüzdeki günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymon McMaster ile İstanbul'da, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Ankara'da buluşacak.

ABD’Lİ İKİ İSİM TÜRKİYE’YE GELİYOR

Gündem ise Menbiç, YPG'ye silah desteği ve iki ülke arasındaki güvenin yeniden tesis edilmesi olacak. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın önümüzdeki hafta Türkiye'ye yapacağı ziyaretle ilgili dün açıklamalarda bulunan ABD'li üst düzey diplomatlar ise bu ziyarette Türkiye'ye Suriye ve bölgede iki ülkenin ortak çıkarlarının hatırlatılacağını söyledi.

"TILLERSON'UN İŞİ ZOR"

ABD'li diplomatlar, "Türkler kızgın. İş yapmanın zor olduğu bir dönem. Onlara temel çıkarlarımızın, Suriye'de ve bölgede, PKK'ya karşı da aynı olduğunun altını çizeceğiz. Fakat çok zor bir görüşme olacak" dedi. Türkiye'nin ABD için dünyadaki en önemli NATO müttefiki ülkelerden biri olduğunun altını çizen bir ABD'li üst düzey diplomat, bu ilişkinin sürdürülmesi gerekliliğine işaret ederek ziyaretin ana amaçlarından birinin iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkisini sağlamlaştırmak olduğunu belirtti. ABD'li yetkililer, görüşmelerin Türkiye'nin Suriye'deki uzun vadeli niyetleri ve Suriye'nin kuzey sınırıyla ilgili amaçlarını anlamak için önemli olduğunu kaydetti. Yetkililer, Türkiye'deki tutuklu ABD vatandaşları ve konsolosluk görevlileri konularının da görüşmelerde gündeme getirileceğini fakat bu görüşmelerin de hayli zor olacağını ifade etti.