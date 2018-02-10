Devir teslimde yeni İl Başkanı Bayram Şenocak’tan çarpıcı mesajlar

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Selim Temurci'nin istifasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti.

Törende, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Bayram Şenocak görevi devraldı.

Devir teslim törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TEMURCİ, KONUŞMASINA ŞENOCAK'A GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ

İstanbul'da 3 yıl görev yaptıklarını hatırlatan Temurci, "15 Temmuz gecesinde; liderimizle, milletimizle tek yürek olarak hainlere İstanbul'umuzu, AK Parti'nin kalesi olan il başkanlığımızı teslim etmedik. Yaptığımız çalışmalarda gayretlerinden ötürü tüm teşkilat mensuplarımıza ve İstanbullulara teşekkür ediyorum. İl Başkanımız Bayram Şenocak'ın İstanbul'a hizmet adına çok güzel işler başaracağına inanıyor, Genel Başkanımıza ve teşkilatımıza, teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni İl Başkanı Bayram Şenocak ise yaptığı konuşmada, Selim Temurci'ye ve daha önce partide il başkanlığı yapanlara teşekkür etti. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Şenocak, şunları kaydetti:

BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN DAVAMIZ VE LİDERİMİZDİR

"AK Parti'de sevgi ve kardeşlik esastır. İstanbul bize Cumhurbaşkanımızın emanetidir. 2019'a doğru gidiyoruz ve çok önemli 2 seçim bizleri bekliyor. İnşallah tüm teşkilatlarımızla birlikte İstanbul'da AK Parti'ye yakışanı yapacak, katlanarak artan oy oranımızın üzerine daha fazla bir şeyler koyabilmek adına tüm teşkilatımızla birlikte gece gündüz var gücümüzle gayret edeceğiz. 39 ilçemizde mahalle başkanımızdan sandık başkanımıza kadar hep birlikte azmimizle bu süreci yöneteceğiz. Bizim için önemli olan davamız ve liderimizdir."

- "İSTANBUL TEŞKİLATLARI TÜM TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİDİR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da konuşmasında, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul teşkilatı bünyesinden çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul teşkilatları tüm Türkiye için önemlidir. İstanbul'da yapılan çalışmalar diğer illerimizde örnek gösterilmektedir. İl Başkanımız Selim Temurci, İl Başkanlığı süresinde çok önemli vazifeleri ifa etti. İstanbul İl Başkanlığı 15 Temmuz gecesinde işgal girişimde bulunulan tek İl Başkanlığı olması hasebiyle gazi bir teşkilattır. İl Başkanımız Selim Temurci'nin şahsında tüm teşkilatımıza İstanbul'a yaptıkları hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum."

Şenocak'ın İstanbul'a ve İstanbullulara en iyi şekilde hizmet edeceğine inandığını kaydeden Ataş, "İstanbul bize her daim heyecan verdi. AK Parti davası Allah nasip ederse uzun yıllar ülkemize ve milletimize Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hizmet etmeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

BAYRAM ŞENOCAK KİMDİR?

1978 Trabzon-Of doğumlu olan Bayram ŞENOCAK 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Şu anda aynı üniversitede işletme bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2003 Yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra çalışma hayatına atılan ŞENOCAK, birçok şirkette üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Şuanda da ortağı olduğu şirketlerde ticari faaliyetlerini devam ettirmektedir.

2004-2010 yılları arasında MÜSİAD Genel Merkezde Sektör Kurullarında yönetici olarak çalışmalarda bulunan ŞENOCAK, bu kapsamda birçok organizasyonun düzenleyicileri arasında yer aldı. 2017 yılından bu yana MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve sektör kurulları komisyon başkanı olarak görev yapmaktadır.

Siyasi hayatına 2003 yılında AK Parti Güngören Gençlik Kollarında başlayan ŞENOCAK, 2003-2004 yılları arasında Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, 2009-2012 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2014 yılları arasında da Avcılar İlçe Başkanı olarak görev yaptı. İlçe Başkanlığı döneminde Avcılar teşkilatı ile birlikte Avcılar için yapılan başarılı çalışmalar neticesinde 2014 yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan ŞENOCAK, yüzme, futbol, karate sporlarıyla ilgilenmektedir ve DAN diplomasına sahiptir.